فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين

رأى النائب فريد البستاني ان قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو صائب وخطوة اولى اعادة تكوين الودائع و بالتالي اعادة اموال المودعين، ولفت في منشور على منصة "اكس" الى انه يشكّل بندا اساسيا من القانون الذي تقدم به الى مجلس النواب."