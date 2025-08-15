أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
38
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
34
o
متن
34
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
32
o
البقاع
38
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
34
o
متن
34
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل: وين الحق ورولان بالحبس؟
أخبار لبنان
2025-08-15 | 04:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل: وين الحق ورولان بالحبس؟
-كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على حسابه على "أكس": "بطلب من السيدة بعيدها تنصر الحق. وين الحق ورولان بالحبس بس لأن ما عمل صندوق اسود وحارب السوق السودا؟ بالحبس لأن عهد الاصلاح قرّر انو هيك بيعيّن مدير غيره للكازينو؛ بالحبس وبنته تخرّجت وصار عمرها ١٨، ومحرومة منه لأنه بطل ما خضع بعمر ال١٨ لغازي كنعان وما خضع اليوم لغازي الكازينو".
أخبار لبنان
ورولان
بالحبس؟
التالي
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-06
حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله
أخبار دولية
2025-06-06
حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله
0
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون: على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون: على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة
0
أخبار دولية
2025-08-09
الحكومة السورية: للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية
أخبار دولية
2025-08-09
الحكومة السورية: للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية
0
أخبار لبنان
2025-07-13
أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا
أخبار لبنان
2025-07-13
أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:28
حريقان في ضهر نصار على تخوم عدبل وفي ذوق الحصنية-عكار... وعمليات الإطفاء مستمرة
أمن وقضاء
08:28
حريقان في ضهر نصار على تخوم عدبل وفي ذوق الحصنية-عكار... وعمليات الإطفاء مستمرة
0
أمن وقضاء
08:25
توقيف مروج عملة مزيفة في البترون
أمن وقضاء
08:25
توقيف مروج عملة مزيفة في البترون
0
أخبار لبنان
08:00
التقدمي: لتحقيق دولي في أحداث السويداء لمنع المزيد من التدهور في سوريا
أخبار لبنان
08:00
التقدمي: لتحقيق دولي في أحداث السويداء لمنع المزيد من التدهور في سوريا
0
أمن وقضاء
07:12
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
أمن وقضاء
07:12
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-08-09
موجة حرّ شديدة تضرب لبنان وأجواء رطبة حتى الأسبوع المقبل
حال الطقس
2025-08-09
موجة حرّ شديدة تضرب لبنان وأجواء رطبة حتى الأسبوع المقبل
0
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
0
خبر عاجل
2025-08-13
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
2025-08-13
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
0
أخبار لبنان
2025-08-06
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
أخبار لبنان
2025-08-06
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
0
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
0
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
0
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
0
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
4
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
5
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
7
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
8
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More