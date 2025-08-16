أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
أخبار لبنان
2025-08-16 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه، السفير الصيني تشن تشواندونغ، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية الموارد الطبيعية، ودعم القطاع الزراعي اللبناني.
تركّز اللقاء على التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني لحراس الغابات، وتأمين معدات متطورة لرصد الحرائق والتدخل السريع، بما في ذلك إمكانية تزويد الوزارة بطائرات مسيّرة (درون) مخصّصة لعمليات الرش والمراقبة، والتي يمكن استخدامها أيضا في مكافحة مرض الصنوبر الذي يهدد هذا المورد الحرج الهام.
كما تناول البحث التكيّف مع تحديات التغيّر المناخي، واعتماد الزراعات الذكية والمستدامة التي تسهم في ترشيد استخدام الموارد وتحسين الإنتاجية. وشدد الجانبان على أهمية بناء قدرات المزارعين اللبنانيين عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
وأكد هاني خلال اللقاء، أن الصين شريك أساسي للبنان في مجالات التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة، مشيرا الى أن الوزارة تتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية.
من جهته، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات الزراعية والبيئية.
أخبار لبنان
نزار هاني
لبنان
الصين
المزارعين
التالي
حريق كبير بين جزين ونيحا... والدفاع المدني يحاول إخماده
"موضوع السلاح كان قد قطع شوطاً كبيراً"... هذا ما كشفته مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الالكترونية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-06-12
وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
اقتصاد
2025-06-12
وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
0
أخبار لبنان
2025-06-10
وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
أخبار لبنان
2025-06-10
وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
0
أخبار لبنان
2025-08-11
وزير الداخلية استقبل أبو هولي وأعاد التشديد على البيان المشترك للرئيسين عون وعباس والتقى نوابًا
أخبار لبنان
2025-08-11
وزير الداخلية استقبل أبو هولي وأعاد التشديد على البيان المشترك للرئيسين عون وعباس والتقى نوابًا
0
صحف اليوم
2025-06-06
وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية
صحف اليوم
2025-06-06
وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
0
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
0
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
04:06
حريق كبير بين جزين ونيحا... والدفاع المدني يحاول إخماده
أخبار لبنان
04:06
حريق كبير بين جزين ونيحا... والدفاع المدني يحاول إخماده
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
0
أخبار لبنان
2025-07-01
"اوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا وعدد من المناطق المجاورة
أخبار لبنان
2025-07-01
"اوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا وعدد من المناطق المجاورة
0
خبر عاجل
2025-08-12
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
2025-08-12
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
0
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
2
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
3
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
4
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
5
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
6
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
7
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
8
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More