حريق كبير بين جزين ونيحا... والدفاع المدني يحاول إخماده

شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين جزين ونيحا - في محلة عين بونجم وقد قضى الحريق على أشجار حرشية.



ونظرا لسرعة الرياح، فإن النيران تتجه لجهة خراج بلدة نيحا، فيما تدخل الدفاع المدني محاولا السيطرة وعدم تمدد النيران، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.