باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس": "قدّمت الأسبوع الماضي إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات، "الملف الأسود" الذي كنت قد أودعته لد الجهات القضائية المعنية كافة منذ عام 2009، والذي لم يُحرّك رغم الكتب المتكررة التي وجهتها لجهات عدة لمتابعته".



وأعلن باسيل أن هذا الملف يتضمّن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلة والمستندات الرسمية"، آملا أن تضع اللجنة البرلمانية يدها عليه الآن بموجب صلاحيّاتها وبحسب ما تمّ الاتفاق عليه في الهيئة العامة.