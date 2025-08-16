باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

ويتضمّن هذا الملف مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية.
على أمل ان تضع اللجنة البرلمانية يدها عليه الآن بموجب صلاحيّاتها وبحسب ما تمّت الاتفاق عليه في الهيئة العامّة.
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 16, 2025
