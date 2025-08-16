أخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

أخبار لبنان
2025-08-16 | 06:56
مشاهدات عالية
0min
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس": "قدّمت الأسبوع الماضي إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات، "الملف الأسود" الذي كنت قد أودعته لد الجهات القضائية المعنية  كافة منذ عام 2009، والذي لم يُحرّك رغم الكتب المتكررة التي وجهتها لجهات عدة لمتابعته".

وأعلن باسيل أن هذا الملف يتضمّن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلة والمستندات الرسمية"، آملا أن تضع اللجنة البرلمانية يدها عليه الآن بموجب صلاحيّاتها وبحسب ما تمّ الاتفاق عليه في الهيئة العامة.
 

أخبار لبنان

باسيل

الملف الأسود

لجنة التحقيق البرلمانية

الاتصالات

أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
LBCI السابق

