هذا ما أعلنته "طيران الشرق الأوسط" بشأن الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada ليوم الاحد 17 آب

أخبار لبنان
2025-08-16 | 10:51
هذا ما أعلنته "طيران الشرق الأوسط" بشأن الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada ليوم الاحد 17 آب

حيث ان الخطوط الكندية قد الغت رحلاتها من والى أوروبا ليوم الاحد الموافق في 17 آب 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم الاحد في 17 آب 2025.

ويرجى من المسافرين أخذ العلم  وشكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777: 

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

