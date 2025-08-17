اتحاد بلديات الحاصباني استنكر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية”

استنكر اتحاد بلديات الحاصباني، الذي يضم بلديات حاصبيا، كوكبا، عين قنيا، شويا، الخلوات، ميمس، الكفير، مرج الزهور، إضافة إلى بلديات الفرديس، والماري، وعين جرفا، كذلك تجمع مخاتير حاصبيا، النهج التخوينيّ، عبر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية لطالما شكّلت ضمانة للوحدة والاستقرار”.

وأوضح الاتحاد أنّ المواقف طالت الرئيس وليد جنبلاط، والأمير طلال إرسلان، وكافة الشخصيات الوطنية.

ودعوا الجميع إلى تغليب صوت العقل والتحلي بالحكمة، وتوحيد الصفوف حفاظًا على مصلحة المنطقة وكرامة أبنائها، والوقوف بوجه كل مشاريع التقسيم والتفرقة التي يصبو إليها الجيش الإسرائيليّ.