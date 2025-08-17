استنكار لرئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي لما تعرض إليه جنبلاط: مواقفة على الدور التاريخيّ في حفظ الهوية

استنكر رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي ، ظهر الاحمر، عيحا، المحيدثة، عين عطا، تنورة، بكيفا، كفرقوق ، ينطا، دير العشاير ، العقبة ، كوكبا كفرمشكي، الحوش، عين حرشا التعرض للزعيم الوطني والعربي وليد جنبلاط.
وأكّدوا تأييدهم “لمواقفه الوطنية والعربية ولدوره الكبير والتاريخيّ في حفظ الهوية والوجود والكرامة في كل الازمنة الصعبة وفي حفاظه على السلم الاهلي وسعيه لاجل تجنيب لبنان كما سوريا الصراعات الطائفية والمحن”.
كما أعربت جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربيّ تأييدها لمواقف الزعيم الوطني والعربي وليد جنبلاط، “ولدوره التاريخيّ الكبير في تكريس افضل العلاقات وحفظ الكرامة والسلم الاهلي في كل المحطات والمواقع وحماية الهوية والوجود”.
وحيت الجمعية جنبلاط على مساعيه الحثيثة لتجنيب لبنان وسوريا أية صراعات طائفية او مذهبية، ونوهت بجهوده لحماية النسيج الإجتماعي والوطني ولترسيخ وحدة واستقرار البلدين”.
كما حيت مواقفه الجامعة ووقوفه بوجه كل مشاريع التقسيم والتفرقة.