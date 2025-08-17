استنكار لرئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي لما تعرض إليه جنبلاط: مواقفة على الدور التاريخيّ في حفظ الهوية

استنكر رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي ، ظهر الاحمر، عيحا، المحيدثة، عين عطا، تنورة، بكيفا، كفرقوق ، ينطا، دير العشاير ، العقبة ، كوكبا كفرمشكي، الحوش، عين حرشا التعرض للزعيم الوطني والعربي وليد جنبلاط.

وأكّدوا تأييدهم “لمواقفه الوطنية والعربية ولدوره الكبير والتاريخيّ في حفظ الهوية والوجود والكرامة في كل الازمنة الصعبة وفي حفاظه على السلم الاهلي وسعيه لاجل تجنيب لبنان كما سوريا الصراعات الطائفية والمحن”.