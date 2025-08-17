بلدية بيصور تؤكد دعمها الكامل لمواقف وليد جنبلاط الوطنيّة والعربيّة

أصدرت بلدية بيصور بيانا، قالت فيه: "في ظل المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها الطائفة المعروفية الكريمة، وسط التبدّلات الاقليمية والمشاريع الكبرى، تؤكد بلدية بيصور، التي عاهدت وواكبت الزعيم وليد جنبلاط في مراحل الصعاب والسّلم كلها، دعمها الكامل لمواقفه الوطنيّة والعربيّة الداعية للسلم وحفظ الكرامة".ودانت بلدية بيصور "التعرّض لشخصه أو محاولات النيل من تاريخه وحاضره في الدفاع عن المكوّن المعروفي الأصيل وعروبته وحقيقته"، متمنية أن "تُحكم لغة العقل والحكمة لتمرّ المحنة التي يعانيها أهلنا في السويداء".