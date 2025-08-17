اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون استنكر الحملة التي يتعرض لها جنبلاط

استنكر اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون في بيان، "حملة التخوين الرخيصة التي يتعرض لها الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من جهات معروفة الأهداف والولاء، أو من بعض الجهلة والحاقدين".



وقال في بيان: "إن الرئيس وليد جنبلاط الذي شهد العالم بحكمته في أوقات الصعاب، وشهد بنو قومه على مواقفه الوطنية وحرصه الشديد على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وجهوده الدائمة لتجنيب أبناء طائفته وأبناء وطنه تداعيات صراع الأمم، لا يحتاج الى شهادة من أصحاب النفوس الصغيرة والمريضة".



وأضاف: "إن وليد جنبلاط الذي أثبتت الأيام والسنون أنه رجل قائد وحكيم سيبقى ذاك الرمز الوطني والعربي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وسيبقى المخلصون أوفياء له، ولما قدمه في شتى المجالات والميادين لتبقى الكرامة مصانة، ولتبقى الجباه مرفوعة".