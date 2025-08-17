رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار: كلمات الثناء لا توفيك حقك... شكراً وليد جنبلاط

أكد رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي أن الأمن والاستقرار والعقل الراجح كانوا هدفا دائما للزعيم الوطني وليد جنبلاط.



وقال: "ألف تحية للمواقف الوطنية الجريئة بعيدا عن الشعبوية السخيفة. كلمات الثناء لا توفيك حقك شكراً وليد جنبلاط".