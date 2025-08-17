المختار علي يوسف: وليد جنبلاط لا يزال صمّام أمان للسلم الأهلي في لبنان وسوريا

استنكر رئيس رابطة مخاتير زحلة وقضائها المختار علي يوسف، "الحملات المغرضة التي تستهدف الزعيم الوطني وليد جنبلاط، رمز الاعتدال وصوت الحكمة في الحياة السياسية اللبنانية".



وقال في بيان: "لقد كان ولا يزال وليد جنبلاط صمّام أمان للسلم الأهلي في لبنان وسوريا، وصوتاً عاقلاً في مواجهة الفتن والانقسامات، وحاملاً راية الوحدة الوطنية والعيش المشترك".



وأضاف: "نؤكّد وقوفنا إلى جانبه في مواقفه الوطنية الصادقة والثابتة، التي شكّلت ولا تزال ضمانة لوحدة الوطن وحماية استقراره".