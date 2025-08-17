إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة

توضيحاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في حرم مرفأ بيروت، أوضحت إدارة مرفأ بيروت أن "الحريق الذي شوهد في المرفأ قد نتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة، وقد تمت السيطرة عليه بشكل كامل بفعل التدخل السريع من قبل عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني. كما جرى تنسيق مباشر بين المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش لمتابعة مجريات الحادث وضمان حسن معالجته".



وأعربت إدارة المرفأ عن شكرها وتقديرها لكل من عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء والأجهزة الامنية المعنية والعاملة داخل المرفأ وخارجه على جهودهم السريعة والفعالة، مؤكدة التزامها في تأمين المستلزمات اللوجستية الضرورية كافة للحفاظ على أعلى معايير السلامة.



وأعلنت الإدارة أن أضرار الحريق إقتصرت على بعض الماديات على متن الباخرة.