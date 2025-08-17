المفتي الغزاوي يستنكر التهجم على جنبلاط

أصدر مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي بيانا، قال فيه: "صوت الحق سفينة نجاتنا تمر أمتنا بمنعطفات خطيرة، صوت الحق فيها سفينة نجاتنا وهو الصوت الذي يجمع الأمة ولا يفرقها، يكون سداً في طريق من يريد النيل من أمتنا، ذلك الصوت يصون البلاد والعباد، ويمنع العمالة أن تكون ممراً للعدو حتى يسيطر على أرضنا ومقدرات أمتنا".



وأضاف: "لقد فعلها وليد بيك جنبلاط من اللحظة الأولى بعد تحرير الشام والذي كان يستشرف المستقبل فأراد ومن معه من أهل العقل والحكمة أن يبقي على طائفة الموحدين الدروز في نطاق ودائرة الأمة وألا يستغل العدو أحداً من الطائفة الكريمة ليكون ممراً لأطماع العدو، فكان صوته صوت الحكمة والوطنية والعروبة".



واعتبر أن "الأصوات التي أرادت أن تنال من هذه القامة الوطنية والعروبية ما هي إلا أصوات فتنة تفوح منها رائحة العمالة للعدو".



وقال: "وليد بيك جنبلاط وأمثالك في وطني وفي أمتنا العربية والإسلامية سنبقى وستبقون صوت الحق وسفينة النجاة التي تنجو بها أمتنا".