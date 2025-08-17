مفتي حاصبيا ومرجعيون استنكر المس بشخصيات وطنية كجنبلاط وارسلان

أعرب مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ القاضي حسن دلي عن أسفه الشديد لما يصدر من تطاول وتجريح بحق هامات وطنية وعروبية شامخة، أمثال الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان".



وقال في بيان: "نؤكد أنّ هذه الحملات البعيدة عن القيم والأخلاق إنما هي دليل ساطع على صدق وطنيتهم وعروبتهم الأصيلة، وعلى ثباتهم في المواقف الوطنية الجامعة التي شكّلت على الدوام صمّام أمان لوحدة الوطن وحماية تنوّعه".



وأضاف: "إنّنا في الوقت عينه، نستنكر وندين بشدّة أولئك الذين باعوا أنفسهم للعدو الإسرائيلي، سواء في سوريا أو غيرها، ممن ارتهنوا لمشاريع الاحتلال والتقسيم، فخانوا أوطانهم وشعوبهم، وأداروا ظهورهم لقيم العروبة والإيمان".



وشدد على أنّ "المسّ بالرموز الوطنية لا ينال من مكانتهم، بل يزيدهم ثباتاً وتجذّراً في وجدان الناس الذين خبروا تاريخهم، وعرفوا مواقفهم المشرفة في الدفاع عن لبنان وسيادته وعروبته".



ودعا الجميع إلى "الاحتكام إلى لغة العقل والحوار، وإلى صون مقام الشخصيات الوطنية التي كان لها دور بارز في صيانة السلم الأهلي وحماية وحدة لبنان أرضاً وشعباً".



وقال: "حفظ الله لبنان وأهله، وسوريا موحدة والعالم العربي. والاسلامي وأبقى راية هذه الأمة خفّاقة بالعزّة والكرامة".