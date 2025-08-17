أخبار
LBCI
LBCI

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

أخبار لبنان
2025-08-17 | 14:50
مشاهدات عالية
0min
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا، بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات، وإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، من السيطرة على حريق اندلع حوالى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم على متن سفينة تُدعى "Nelore" الراسية على رصيف رقم ١٥ في مرفأ بيروت.

وبحسب البيان، فقد توجّهت على الفور فرق الإطفاء من مراكز رأس بيروت والباشورة والأشرفية، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، ومعزّزة بالآليات والعناصر اللازمة، كما شارك زورق بحري في عمليات الإخماد.

وأفاد البيان، بأن التدخّل السريع ساهم في منع تمدّد النيران واتّساع رقعتها على متن السفينة، ليتبيّن لاحقًا أنّ الحريق ناجم عن اشتعال مولّد كهربائي تزامن مع وجود مادة المازوت. وقد اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط، من دون تسجيل أي إصابات.

وجدّدت المديرية العامة للدفاع المدني تذكير المواطنين بضرورة التقيّد بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

الدفاع المدني

حريق

سفينة

NELORE

