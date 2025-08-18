براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

أكّد الموفد الأميركيّ توم براك أنّه يشعر بالأمل حيال ما يحصل، مشيرًا إلى أنّه في الأسابيع المقبلة "سيُلاحظ تقدم من حيث الحياة الأفضل للشعب اللبنانيّ وللجيران".



وقال من بعبدا، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: "ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه سابقًا أي أنّنا لم نضغ اتفاقية جديدة".



وأضاف: "لا نعمل على تخويف أحد فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل في آن واحد ونرتكز على الازدهار المستقبليّ وليس الترهيب".



وشدد على وجوب أن يرى "حزب الله" الخيار الأفضل، "فهل من خيار أفضل من حصر السلاح"؟



ولفت إلى أنّ "ما يحصل هو فرصة للسلام والازدهار".



وأوضح أنّ "هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية فهذه الطائفة لبنانية والنتائج الإيجابية تشمل لبنان كله".

وأفادت معلومات الـLBCI بأنّ الموفد الاميركيّ توم براك لم يحمل أيّ رد اسرائيليّ على الورقة الاميركية والجانب اللبنانيّ أكد امامه ضرورة معرفة آراء المعنيين أي اسرائيل وسوريا من الورقة الاميركية.





