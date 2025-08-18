"لقاء سيدة الجبل": أمام حزب الله طريق واحد العودة إلى لبنان بشروط وثيقة الوفاق الوطني

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريًا والكترونيًا.



وأصدر المجتمعون بيانًا رأوا فيه انه "وبعد اعلان الحكومة اللبنانية قرارها ببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني تنفيذا للدستور، وأتى الدعم الدولي لتأكيد سياسة "الخطوة مقابل خطوة" مع اسرائيل، يبقى أمام "حزب الله" طريق واحد: العودة إلى لبنان بشروط لبنان، وهي الشروط التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني والتي أكدت أن لا ضمانة لأحد خارج ضمانة الجميع ولا مكاسب لأحد خارج المكاسب الوطنية الجامعة".