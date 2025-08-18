مؤسسة العرفان التوحيدية: محاولة النيل من مقام وليد جنبلاط هو استهداف لدوره الجامع ورمزيته الوطنية

دانت مؤسسة العرفان التوحيدية ما شهدته مدينة السويداء من رفعٍ لأعلام العدو الإسرائيلي، وما رافق ذلك من محاولاتٍ مشبوهة لتخوين الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.



وقالت في بيان: "طالعتنا بالأمس وسائل التواصل الاجتماعي بصور وهتافات وفيديوهات من مدينة السويداء تعبّر بشكل واضح وصريح عن عمق تمادي الكيان الاسرائيلي في سياسة الفتنة وسياسة فرّق تسد".



وأضاف البيان: "لذلك، فإن مؤسسة العرفان التوحيدية واذ تستنكر وتدين ما تعرضت له محافظة السويداء من اعتداءات وهجمات تخالف قواعد الدين والأخلاق والقانون، فإنها تدين وبأشد العبارات ما شهدته مدينة السويداء من رفعٍ لأعلام العدو الإسرائيلي، وما رافق ذلك من محاولاتٍ مشبوهة لتخوين الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط، وهو القائد الذي حمل لواء الموحدين الدروز في المنطقة والعالم منذ 47 سنة في السلم كما في الحرب، مدافعاً عن الوجود والكرامة بكل شجاعة وإباء وشهامة".



واعتبر البيان أن "هذه الممارسات المرفوضة لا تعبّر عن تاريخ أبناء الجبل ولا عن أصالتهم الراسخة في الانتماء الوطني والقومي، بل تشكّل إساءة مباشرة لتضحيات الموحدين الدروز في لبنان وسوريا، الذين سطّروا صفحات مشرّفة في الدفاع عن الكرامة والعروبة ووحدة الأرض، من سلطان باشا الأطرش الى القائد الشهيد كمال جنبلاط الى الزعيم وليد بك جنبلاط".



ورأت مؤسسة العرفان التوحيدية أن "محاولة النيل من مقام وليد جنبلاط، صاحب النهج الثابت في حماية المصالحة الوطنية والعيش الواحد والدفاع عن العروبة وحق الشعوب في الحرية والكرامة، هو استهداف لدوره الجامع ورمزيته الوطنية، كما أنه استهداف لكل القامات العربية التي لا تزال ترفض سياسة الإستعمار والاحتلال، وهذا أمر تدينه المؤسسة وترفضه رفضًا قاطعًا".



وقالت: "حفظ الله السويداء وأهلها الأوفياء، وحمى لبنان وسوريا من الفتن والمؤامرات".