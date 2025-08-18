لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير المرفأ: المزاعم في حق وليم نون لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة

استنكرت "لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت، في بيان، ما وصلت إليه بعض الأبواق المأجورة التابعة للجهات التي سبق أن هددت وعرقلت التحقيق من زج أحد أهالي الشهداء وليم نون بمزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية، الأمر الذي لا يمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة والمستغرب توقيته".



وأكدت اللجنة "إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدا عن زواريب الأبواق المغرضة والمستمرة بنهجها من كم الأفواه وتخويف الأهالي عبر زجهم في جرائم ليسوا في واردها على الإطلاق".



وحذرت "تلك الأبواق من مغبة أفعالها المشكوك بأمرها، خاصةً أن القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان الذي سبق أن اتخذ إجراءات غير مبررة في تحقيقات المرفأ لناحية وقف مفعول مذكرة التوقيف الصادرة في حق المدعى عليه يوسف فنيانونس".