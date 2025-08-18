سلامة مثل رئيسي الجمهورية والحكومة في تأبين جان لوي مانغي ومنحه وسام الأرز من رتبة فارس

مثل وزير الثقافة غسان سلامة رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام في تأبين المهندس المبدع جان لوي مانغي في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين.وفي حضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية وأصدقاء الراحل وعائلته.



كما قدم سلامة بإسم رئيس الجمهورية الى عائلة الراحل مانغي وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.



ومما جاء في كلمة وزير الثقافة: "ايها الفقيد الغالي، قرر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وكلفني فشرفني ان اسلمه اليوم الى العائلة الكريمة متقدمًا منها بإسم السيد الرئيس وباسمي الشخصي، بآحر التعازي، سائلًا القدير ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح عليائه، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء".