جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة
أخبار لبنان
2025-08-18 | 12:17
جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة
جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القرار الذي اتخذته الحكومة لجهة نزع السلاح في جلستها الأخيرة هو في الحقيقة إقرارٌ كبير وجديد، باعتبار أن سلطة الدولة في لبنان كانت منذ أربعين عامًا، مخطوفة ومقزّمة.
ونوّه جعجع في حديث خاص لقناة "العربية" مع الإعلامية ليال الاختيار بـ"أهمية القرار الذي اتُّخذ أخيراً"، واصفًا إياه بـ"محطة تاريخية يُفترض على كل لبناني أن يعتز بها، ولاسيما أنها تمثل عودة لبنان ودولته إليه، بعد غياب استمر نحو أربعين عاما، لافتا الى أن هنا تكمن أهمية هذا القرار الذي هو بمثابة البداية، إلّا أن أمام الدولة طريقاً قد يكون طويلًا، لكن في النهاية الدولة ستعود بكامل قوامها إلى كنف الوطن".
ورأى أن مسألة السلاح هي مسألة داخلية لبنانية، ومطلب لبناني أولًا وأخيرًا، متمنيا أن تقوم أي وكالة استطلاع جدي - لا الاستطلاعات التي يجريها محور الممانعة - بسؤال الشعب اللبناني عن رأيه في السلاح، معتقدا أن النتيجة ستُظهر أن نحو 70% من اللبنانيين لا يريدون السلاح خارج الدولة. إذًا هذا مطلب لبناني داخلي".
وقال جعجع: "القرار ليس بيد حزب الله، بل بيد إيران التي تحاول إعادة تجميع أوراقها من اليمن مرورًا بالحشد الشعبي في العراق وصولًا إلى لبنان وأن حزب الله يعتمد كليًا على إيران، فإذا قالت له "سلّم، يسلّم، وإذا قالت لا، لا يفعل".
واعتبر جعجع أن تنفيذ قرار نزع السلاح لا يحتاج بالضرورة إلى القوة، قائلا: "أنا مع ترتيب الأمور بالطرق السلمية حيث يمكن، ولكن إذا لم تنجح هذه الطرق، على الدولة أن تتصرف كما تتصرف أي دولة في العالم. أذكّر: قبل أسبوعين أو ثلاثة، شاهدنا جميعًا عبر وسائل الإعلام أن مجرد وجود مهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة أكبر دولة ديمقراطية في العالم أدى إلى أن تتحول لوس أنجلوس إلى ساحة مواجهات استمرت نحو عشرة أيام. إذًا، أحيانًا تُضطر الدولة إلى استخدام القوة، وأتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وأتمنى أن يتجاوب حزب الله كما يجب".
ولفت الى أنه "حتى الآن، هناك خطوات مطلوبة يجب البدء بها، وقد تكون خطوة واحدة كافية لحل الأزمة، وإذا لم تُحل، نستمر تدريجيًا خطوة خطوة".
وبالنسبة لملف السلام، قال: "المنطقة تتجه إلى السلام مع إسرائيل من مبدأ السلام من أجل التنمية والازدهار والدبلوماسية الاقتصادية، لكن قبل الوصول إلى التنمية والازدهار، هناك مشكلة أساسية يجب حلها، وهي القضية الفلسطينية".
وأضاف: "فكرة السلام مقبولة إذا كانت مع قيام دولة فلسطينية، أما من دونها فلا.
أخبار لبنان
أخبار لبنان
2025-08-08
أخبار لبنان
2025-08-07
آخر الأخبار
2025-06-24
أخبار لبنان
2025-05-23
أخبار دولية
15:56
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أخبار دولية
15:56
اقتصاد
2025-07-20
أمن وقضاء
2025-08-17
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أخبار دولية
15:50
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أخبار لبنان
13:28
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أخبار لبنان
03:02
خبر عاجل
07:58
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خبر عاجل
07:49
اقتصاد
10:55
أخبار دولية
14:11
اسرار
23:54
Learn More