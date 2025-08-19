قائد القطاع الغربي في اليونيفيل من صور: ملتزمون بدعم الجيش وتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

زار قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال ديفيد كولوسي مدينة صور، والتقى المطران جورج اسكندر والمفتي مدرار الحبال.



وبحسب بيان، فقد "اكدت المرجعيات الدينية الدور الاساسي لقوات اليونيفيل بعد وقف الاعمال الحربية، واهمية وجود قوات حفظ السلام من اجل سلامة السكان و الحفاظ على الامن و الاستقرار في جنوب لبنان".



من جهته، شدد كولوسي على "التزام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يوميا بدعم الجيش اللبناني من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات"، ولفت الى ان "هذه الخطوة تعد مناسبة جدا لضمان بيئة آمنة ومستقرة وتسهيل عودة النازحين"، مؤكدا "كيفية مساهمة وجود اليونيفيل في تعزيز التعاون بين مختلف المجتمعات المحلية وتعزيز مناخ الحوار والامن".



وختم:"يظل جنود حفظة السلام ملتزمين تماما تجاه مجتمع جنوب لبنان و يعملون على استعادة الامن و الاستقرار و يدعمون القوات المسلحة اللبنانية في انتشارها في المناطق الجنوبية، ويظل امر تنفيذ الكامل للقرار 1701 امرا بالغ الاهمية، و نحث جميع الاطراف على الامتناع عن اي اعمال قد تعرض الاستقرار الهش السائد حاليا".