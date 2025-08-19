سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن

نقلت وكالة الانباء الاردنية"بترا" عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي يقوم بزيارة رسمية للاردن قوله:"ان إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في الضفة وغزة



واشار الى ان "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ به".

