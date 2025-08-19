رسامني تابع مع زواره ملفات انمائية وأكد الحرص على تلبية احتياجات المواطنين

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع زواره في الوزارة، الملفات الإنمائية ووضع البنى التحتية في مختلف المناطق.



والتقى الوزير رسامني النائب ميشال موس، حيث تم البحث في الأوضاع الراهنة والقضايا الإنمائية المناطقية، مؤكدا "حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في مختلف المناطق".



واعتبر موسى "ان ما يقوم به الوزير رسامني يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة المشاريع الإنمائية، لإنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة، وتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين".



والتقى الوزير رسامني، النائب أحمد الخير ، وتم البحث في أولويات البنى التحتية، والمشاريع الجاري تنفيذها، لتعزيز الخدمات وتحسين شبكة الطرق.