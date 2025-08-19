سلام ونظيره الأردني اتفقا على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي

اتفق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره في المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي.



وأكد الجانبان، في جولة مباحثات ثانية، حصلت خلال مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء الأردني تكريما للرئيس سلام والوفد المرافق له، أن اللجنة العليا الأردنية - البنانية المشتركة ستركز على قطاعات التجارة والنقل والطاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.