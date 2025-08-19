أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام ونظيره الأردني اتفقا على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي

أخبار لبنان
2025-08-19 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام ونظيره الأردني اتفقا على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام ونظيره الأردني اتفقا على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي

اتفق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره في المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي.

وأكد الجانبان، في جولة مباحثات ثانية، حصلت خلال مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء الأردني تكريما للرئيس سلام والوفد المرافق له، أن اللجنة العليا الأردنية - البنانية المشتركة ستركز على قطاعات التجارة والنقل والطاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

أخبار لبنان

نواف سلام

جعفر حسان

اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
الداخلية العراقية: الإطاحة بأكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط بالتعاون مع لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

اتصال بين وزير الخارجية الأردني ونظيره الكويتي: لضرورة إنهاء جذور التوتر في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

الصفدي يبحث مع نظيره القبرصي تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران ويشيد بدعم قبرص للملاحة الأردنية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

تامر في اختتام أعمال اللجنة اللبنانية – السورية للنقل البري: اتفاق على إعفاءات جمركية وتسهيلات في المعابر

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-25

الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك

LBCI
أمن وقضاء
13:27

رسامني إستقبل سفير الصين واستفسر منه عن موعد وصول هبة الـ100 باص لدعم قطاع النقل العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-04-22

أسرار الصحف 23-04-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:04

وزير الزراعة تفقد مرفأ طرابلس: جاهزون لنكون جزءًا من تطوير المرافق وتعزيز سمعة لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-08-11

موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا

LBCI
حال الطقس
2025-08-16

الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد

LBCI
أخبار دولية
13:18

"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

جريمة القتل في حوش السيد علي... التحقيقات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الراعي: على المقاومة أن تفكر أكثر بلبنانيتها والإقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين من دون تمييز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:48

وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
00:12

مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More