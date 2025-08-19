الرئيس عون: المؤشرات الاقتصادية التي برزت خلال الأشهر الماضية مشجعة

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة نسيب الجميّل، بأن "المؤشرات الاقتصادية التي برزت خلال الأشهر الماضية مشجعة، وبأن الحركة السياحية التي شهدها لبنان ولا يزال، خلال فصل الصيف، تدل على عودة الثقة العربية والدولية بهذا البلد، وما ارتفاع عدد الركاب الذين دخلوا عبر مطار رفيق الحريري الدولي الى الأراضي اللبنانية خلال شهر تموز الماضي، الا دليل على استعادة لبنان لموقعه السياحي المميز، فضلا عن مجيء أعداد كبيرة من اللبنانيين من دول الانتشار لتمضية العطلة مع أفراد عائلاتهم".



وأكد الرئيس عون للوفد أن "الملف الاقتصادي هو موضع عناية، والإصلاحات التي تمت حتى الآن هي البداية لمزيد من الخطوات التي يؤمل أن تعيد العافية تدريجا الى الاقتصاد اللبناني بعد سنوات من التراجع".



ولفت الى أن معالجة الملفات السياسية تتم بالتوازي مع متابعة المسائل الاقتصادية، والقاسم المشترك هو مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين، مشيرا الى أن "تراكم المشاكل خلال الأعوام الماضية والذي انعكس سلبا على أكثر من قطاع، لا يمكن إيجاد حلول له دفعة واحدة، بل أن العمل يجري وفق أولويات حددتها الحكومة وتلتزم تنفيذها". وشدد عون على أهمية الانماء المتوازن الذي التزم تحقيقه في خطاب القسم.



وكان أعضاء وفد اتحاد تجار جبل لبنان عرضوا مع الرئيس عون الصعوبات التي تواجه زملاءهم في محافظة جبل لبنان، مقدمين اقتراحات اجمع عليها أعضاء جمعيات التجار البالغ عددها 17 جمعية منتسبة الى الاتحاد الذي تأسس في العام 2009 للتنسيق والدفاع عن مصالح التجار. كما طالب الوفد باعتماد ضرائب عادلة وتسهيل استخدام اليد العاملة الأجنبية للأعمال التي لا يقوم بها اللبنانيون، إضافة الى مطالب أخرى تنظم عمل جمعيات التجار في جبل لبنان ومنها ما يتصل بالايجارات للاماكن غير السكنية.



عائلة بو حبيب



واستقبل الرئيس عون وفدا من عائلة وزير الخارجية والمغتربين الراحل عبد الله بو حبيب، ضم أرملته جوليا كوا بو حبيب، وشقيقته ليديا بو حبيب خوري، ورشيد أنطوان بو حبيب ومالك عادل بو حبيب، الذين شكروا الرئيس عون على مواساتهم بوفاة الوزير السابق، ولا سيما لجهة منحه وساما لبنانيا رفيعا وايفاد وزير الخارجية يوسف رجي لتمثيله في المأتم الرسمي الذي أقيم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.



وجدد الرئيس عون تعازيه لأفراد العائلة، منوها بمزايا الراحل وعطاءاته في مختلف المواقع الرسمية والسياسية والأكاديمية التي تولاها.