الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة
LBCI
LBCI

نواب وشخصيات وممثلو "الجبهة السيادية" التقوا في مكتب ريفي... محفوض: سيتم تقديم شكوى جزائية ضد نعيم قاسم

أخبار لبنان
2025-08-19 | 11:12
LBCI
LBCI
نواب وشخصيات وممثلو "الجبهة السيادية" التقوا في مكتب ريفي... محفوض: سيتم تقديم شكوى جزائية ضد نعيم قاسم

عقد نواب وشخصيات سياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية"، اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، والتي وفق بيان المجتمعين، "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية".

وحضر الاجتماع، النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص، كميل شمعون وإيلي خوري، النائب السابق ايدي ابي اللمع، المحامي إيلي محفوض والدكتور عبد المجيد عواض.

محفوض

وإثر اللقاء، أذاع رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض باسم المجتمعين بيانا، قال فيه: "في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ورئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليطل علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل".
 
أضاف: "ولأن السكوت أو التغاضي عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان. وعليه سيقوم نواب وشخصيات لبنانية سيادية بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه، وملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل. وعليه، كلف المجتمعون النائب اللواء اشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا".

أخبار لبنان

الجبهة السيادية

أشرف ريفي

نعيم قاسم

شكوى جزائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-19

"مشروع وطن الإنسان": لاستنهاض الخيارات السياديّة والإصلاحيّة

LBCI
خبر عاجل
2025-08-15

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيليي أكانت تدري أو لا تدري

LBCI
خبر عاجل
2025-05-25

الشيخ نعيم قاسم: لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن فلتنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها وتُفرج عن الأسرى وبعد ذلك "لكل حادث حديث"

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-25

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: بيان قائد الجيش عبّر عن وطنيته ووطنية الجيش وسنبقى متمسكين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الكتائب: موقف قاسم لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية

LBCI
أخبار لبنان
04:23

سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح

LBCI
أخبار لبنان
04:14

رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين

LBCI
أخبار لبنان
03:21

الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما

LBCI
صحف اليوم
00:33

الحجار لـ"الأنباء الكويتية": مباحثات المبعوث الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين سارت بشكل إيجابي

LBCI
أخبار لبنان
03:13

البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين

LBCI
صحف اليوم
00:15

وفد سوري أمني وقضائي إلى بيروت أواخر هذا الشهر (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
03:36

النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى

LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد

LBCI
أخبار دولية
13:18

"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص

LBCI
أخبار لبنان
10:48

وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:33

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
أمن وقضاء
14:00

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

