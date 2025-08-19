الهاني عرض والبعريني في فنيدق لأوضاع المزارعين ولموسم التفاح المعرض لخسائر جمة

زار وزير الزراعة نزار الهاني عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني في دارته في فنيدق – القموعة، يرافقه رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية الاجتماعية" و"إمكان" أحمد هاشمية، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، ورئيس بلدية بيت أيوب السابق طلال مصطفى، إلى جانب وفد مرافق، في إطار جولة زراعية وتنموية على المنطقة.وخلال اللقاء، تم البحث في أوضاع المزارعين، وتحديدًا موسم التفاح المعرض لخسائر جمة.كما عرض المجتمعون لعدد من الحلول التي من شأنها تصريف الانتاج واتمام نجاحه في سهولة ويسر.كذلك، بحثوا في قرض البنك الدولي المخصص للزراعة وسبل استفادة أكبر قدر من المزارعين منه.