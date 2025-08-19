وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

زار وزير الزراعة نزار هاني مصلحة الزراعة في العبدة، حيث افتتح المشتل الزراعي الحديث، ثم انتقل إلى سوق خضار عكار في قبة شمرا، لتدشين معمل فرزِ النفايات.



وأكد خلال جولته، أن التحديات المناخية تُجبِرُنا على التعديل في الرزنامة الزراعية.