أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفتي قبلان يرد على الراعي: لا توجد قوة بالأرض تستطيع نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
2025-08-19 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
المفتي قبلان يرد على الراعي: لا توجد قوة بالأرض تستطيع نزع سلاح حزب الله
شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أنه لا توجد قوة بالأرض تستطيع نزع سلاح "حزب الله".
وتوجه المفتي قبلان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالقول: "أولاً أقول لغبطة البطريرك بشارة الراعي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن السلام ذخيرة الأنبياء، ولأن الإلفة ومخاصمة الظالم دين الأولياء، ولأن صخرة الكنيسة والمسجد لا تقوم إلا بنصرة المظلوم وإعانة المحروم وإغاثة المعذب ومقارعة الظالم والفاسد والطاغية والجبار مثل إسرائيل وحلفها ومشروعها الإرهابي وتاريخها الغارق بعذابات المسيح والمسيحيين، ودون ذلك تبطل الكنيسة والمسجد، ولشريكي بالوطن الذي يزيد من عذابات شريكه بالوطن أقول: سلاح حزب الله سلاح حركة أمل وسلاح حزب الله وحركة أمل سلاح الله ولا توجد قوة بالأرض تستطيع نزعه (إن شاء الله)، ودون ذلك أنفسنا ووجودنا كل إمكاناتنا التي تتوثب الدفاع عن هذا اللبنان، ونحن قوة خصها الله بالتضحيات التاريخية والإنتصارات الوطنية رغم طعن الأقربين، وإذا كان للبنان الحديث فدية وقربان تاريخي فهو ما قدمته حركة أمل وحزب الله وسائر القوى المقاومة التي هزمت إسرائيل وانتزعت الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة من بين أنياب إسرائيل يوم احتلته وفرغته من كل وطنية، وإخفاء الحقيقة ممكن إلا عن الله، والثأر الكيفي ليس منطق الكنسية والمسجد، والإجماع الحاسم من قلة شكلية ولا شأن لها بالوطنية على تنفيذ قرار نزع سلاح المقاومة قرار مجنون وفارغ ورخيص وقيمته من قيمة الحبر الفاسد الذي كتب فيه، ولا قرار أشد خيانة لهذا البلد وتاريخه وسيادته من هذا القرار الذي يخدم أكبر مصالح الكيان الصهيوني، ووزنه الوطني صفر، ولن نسمح للصهيونية أن تعيد احتلال لبنان (إن شاء الله)، ودون ذلك ثقتنا بالله وبهذا الشعب العزيز وجيشه الوطني ومقاومته الكبيرة التي تنتظر لحظات التضحيات الكبرى، وأبناء الطائفة الشيعية سئموا الإستسلام والخيانة وشهادات الزور".
وأضاف: "وإذا كان بهذا البلد طائفة تتلهف لبذل دمائها وزهرة شبابها وعظيم إمكاناتها بسبيل هذا الوطن العزيز فهي الطائفة الشيعية بل طائفة المقاومة بكل أطيافها ووجوهها، وكلام الاخ العزيز الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلام مطوب بالحقيقة والمواقف الوطنية، وهو الذي قضى تاريخه كله في سبيل قيامة لبنان وحفظ سيادته وما زال، وقبله وبعده كلام ثقة الوطن والبلد وعميد التضحيات الوطنية وصاحب أمانة الإمام الصدر الأخ العزيز الرئيس نبيه بري الذي استرد الوطن زمن انتفاضة 6 شباط وخاض غمار المقاومة الكبرى بعدما ضاع الوطن وكان البعض شريكاً بصهينته، وما زال الرئيس نبيه بري درع لبنان وحكيم سيادته الوطنية".
ولفت الى أن "حزب الله يعني حركة أمل وحركة أمل وحزب الله يعني الشيعة، والشيعة تعني كل حر بهذا البلد العزيز بمقاومته وتضحياته ووطنيته".
وأشار قبلان الى أن "حزب الله ليس مخترقاً ولن يخترق ولم يهزم ولن يهزم وهو الذي هزم أعتى جيش إسرائيلي أطلسي على الحافة الحدودية رغم الترسانة الأسطورية والدعم المطلق من كل حلفاء إسرائيل"، قائلا: "هو الذي خاض غمار أخطر دفاع وطني بوجه أكبر ترسانة إسرائيلية أطلسية ومنع هذه القوى الكبرى بكل جبروتها من احتلال بلدة حدودية مثل الخيام، وأسقط مشروع الشرق الأوسط عبر بحر من الدماء والأشلاء والتضحيات فقط لتبقى الكنيسة كنيسةً والمسجد مسجداً والدولة اللبنانية دولةً سيادية ممنوعة على الصهيونية ومشاريع 17 أيار، وسبب هذه الحرب إسرائيل الإرهابية المحتلة التي تأسست على ركام من أشلاء ودماء وأنقاض شعب ووطن وعدد لا حد له من العدوان والفظاعات، أعني بذلك إسرائيل بكل تراثها الغارق بعداوة المسيح والمسيحية والإسلام والمسلمين، إسرائيل الإرهابية وليس الشعب المظلوم في فلسطين ولبنان وجنوب سوريا واليمن وغيرها ممن طالته يد إسرائيل الإرهابية، والعيش المشترك والدولة الوطنية والسيادة اللبنانية قدس أقداسنا ودونها نحورنا وقدرات من ورائها قدرات، وتاريخنا وتاريخ أيقونة الثورات الكبرى السيد حسن نصر الله والأخ ثقة الوطن وبلاد الشرق الأستاذ نبيه بري علامة شرف وطنية لا مثيل لها بهذا البلد المظلوم الذي يتمرد علينا بعض أهله بسبب أشلائنا وتضحياتنا التي تتوزع تراب هذا البلد ليبقى لبنان سيداً حراً لأهله وناسه من مسلمين ومسيحيين، وإيران مفخرة كل حر بهذا العالم، وثقتنا بطهران مثل ثقتنا بالأولياء العظماء، ولا عدو للأولياء إلا الشياطين".
وأضاف المفتي قبلان: "للتذكير أقول: إيران هي التي طحنت مشروع الشرق الأوسط وحطمت آمال واشنطن وتل أبيب التي تعتاش على الإرهاب والإحتلال والخراب وهي التي فوتت على واشنطن وتل أبيب حلم إسرائيل الكبرى، وشعار المقاومة لم يسقط منذ نصف قرن ولن يسقط ما دام البلد بحاجة للدفاع والحماية والتضحيات، ولم نخسر حرباً ولن نخسرها (إن شاء الله)، وما قدمناه بهذه الحرب تعجز عنه جيوش بكاملها".
واعتبر أن "قرار السلم والحرب ليس طبعة رسمية ولا قرارات حكومية بل سيادة وطن ومصالح كيان وضمانة شعب ومصالح بلد لا تقبل البيع بليل أو نهار، وحصر السلاح سقط بالورقة الأميركية ولا قيمة لحصر السلاح الذي يكشف لبنان عن أهله وشعبه ومصالحه السيادية والوطنية وسط دولة ضعيفة لا تملك إلا عد الغارات من وراء مكاتب خاوية".
وقال: "السيادة مع ورقة التنازل السيادي ليست إلا بضاعةً بخسة بسوق البيع والشراء، ولا سلطة لباعة الوطن، ولا شرعية فوق سيادة ومصالح لبنان، واللحظة للدفاع عن لبنان، ومن استعاد لبنان منذ نصف قرن لن يقبل لهذا البلد بالسقوط بيد الصهاينة مجدداً، والحكومة حكومة بمقدار حماية السيادة اللبنانية لا بيعها أو التبرع بها أو تهريبها من وراء ستار، والشرعية شرعية بمقدار كينونة لبنان وعمادة سيادته وعهدة مصالحه بعيداً عن خيانة الأوطان، وحرب الإسناد نسخة طبق الأصل عن خدمة المسيح للمظلومين والمضطهدين ووصية أُولى بكل عهود الأنبياء والأولياء ووثائق الأمم والشعوب، ويا لها من لحظة ندامة عظمى أمام الله والأنبياء وكافة الأمم لكل الذين لم ينصروا غزة وكل مظلوم ومضطهد بهذا العالم الغارق بظلم الضعفاء، وإسرائيل التي نالت من المسيح والمسيحية والوطن والوطنية لا تستحق الدفاع عنها أو مخاصمة من يقوم بأعباء الأنبياء والأولياء في مواجهتها ومنع توسعها وإرهابها، ولن يكون سلام أبداً مع قتلة الأنبياء وخونة الشعوب ومحتلي الأوطان".
وأضاف: "من يريد إسرائيل فليرحل إليها، وطموح نتنياهو بإسرائيل الكبرى لو تم كان سيتم فوق ركام من جثث المسيحيين والمسلمين وخراب أوطانهم ولا عذر لمن يدافع عن قتلة الأنبياء والأولياء، ولا قيمة للقمة الروحية إذا كانت تريد الإنتصار للصهيونية أو النيل من سلاح المقاومة الذي يمثّل سلاح الأنبياء بهذا الزمان، وطائفة المقاومة بهذا البلد لا زيارات لها إلا لجبهات السيادة والذود عن الأرض والعرض وحماية الوطن وإغاثة الإنسان".
وتابع: "أكثر ما يشعل الحرب الأهلية نزعة باطلة أو موقف خارق للعهود أو طريقة تفسير تصبّ بصالح أعداء الله والإنسان والأوطان، واللحظة لحماية مشروع الدولة والعيش المشترك وهذا لا يكون إلا بالتلاقي والمحبة والدفاع عن كرامة هذا الوطن ومصالحه والإنتصار للدماء والأشلاء التي حفظت هذا البلد والسلاح الذي صان وجود لبنان وعظيم سيادته وشرف كرامته الوطنية".
أخبار لبنان
قبلان
الراعي:
بالأرض
تستطيع
التالي
عطية من قصر بعبدا: لمست من الرئيس عون تفاؤلًا بالمرحلة المقبلة
رسامني: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز الاقتصاد في الشمال والمشروع بانتظار التنفيذ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-04
المفتي قبلان عن تفجير المرفأ: لا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم
أخبار لبنان
2025-08-04
المفتي قبلان عن تفجير المرفأ: لا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم
0
أخبار لبنان
2025-06-05
المفتي قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني
أخبار لبنان
2025-06-05
المفتي قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني
0
أخبار دولية
2025-08-09
مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان
أخبار دولية
2025-08-09
مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-08-09
مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
2025-08-09
مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:34
الكتائب: موقف قاسم لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية
أخبار لبنان
04:34
الكتائب: موقف قاسم لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية
0
أخبار لبنان
04:23
سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح
أخبار لبنان
04:23
سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح
0
أخبار لبنان
04:14
رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين
أخبار لبنان
04:14
رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين
0
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:33
الحجار لـ"الأنباء الكويتية": مباحثات المبعوث الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين سارت بشكل إيجابي
صحف اليوم
00:33
الحجار لـ"الأنباء الكويتية": مباحثات المبعوث الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين سارت بشكل إيجابي
0
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
0
صحف اليوم
00:15
وفد سوري أمني وقضائي إلى بيروت أواخر هذا الشهر (الأخبار)
صحف اليوم
00:15
وفد سوري أمني وقضائي إلى بيروت أواخر هذا الشهر (الأخبار)
0
آخر الأخبار
03:36
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى
آخر الأخبار
03:36
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
0
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
3
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
6
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
7
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
8
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More