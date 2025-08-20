أخبار
الكتائب: موقف قاسم لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية
أخبار لبنان
2025-08-20 | 04:34
الكتائب: موقف قاسم لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية
دان المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل "تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي هدد فيها باندلاع حرب أهلية بين اللبنانيين وإنهاء الحياة في البلد في حال المسّ بسلاح الحزب"، معتبرا أن "هذا الكلام يشكّل مساسا مباشرا بالسلم الأهلي وتهديدا خطيرا لأمن اللبنانيين".
وكرر المكتب السياسي الكتائبي رفضه التدخل الإيراني المتمادي في الشؤون اللبنانية، معتبرا أن "موقف قاسم، جاء متماهياً مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يسعى الى حماية مصالح طهران وهو لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان".
وأشار الى أن "الإطار الوحيد والشرعي لأي بحث في آلية حصر السلاح بيد الدولة هو المؤسسات الدستورية"، مشددا على" وجوب التزام قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم خطة عملانية من قيادة الجيش إلى المجلس، تمهيدا لإقرارها في المهلة المحدّدة".
وجدّد المكتب السياسي تأكيده في هذا الإطار "دعم الخطوات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة، ولا سيّما مطالبة إسرائيل عبر الوسيط الأميركي بالمباشرة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة".
ودعا "اللبنانيين جميعاً، وخصوصا الكتل النيابية التي أكدت مبدأ حصر السلاح في مجلس النواب عند طرح السؤال من رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، إلى الالتفاف حول الشرعية ودعمها في هذا المفصل الحسّاس".
أخبار لبنان
2025-05-22
"القوات اللبنانية": الحقيقة أن الرقم الفعليّ للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الذين صوّتوا للائحتنا هو بحدود 100 صوت
أخبار لبنان
2025-05-22
"القوات اللبنانية": الحقيقة أن الرقم الفعليّ للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الذين صوّتوا للائحتنا هو بحدود 100 صوت
0
أخبار لبنان
2025-08-05
حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح
أخبار لبنان
2025-08-05
حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح
0
أخبار لبنان
2025-06-19
قاسم: نُعبّر عن موقفنا إلى جانب إيران ونتصرف بما نراه مناسبًا
أخبار لبنان
2025-06-19
قاسم: نُعبّر عن موقفنا إلى جانب إيران ونتصرف بما نراه مناسبًا
0
آخر الأخبار
2025-08-18
الموفد الأميركيّ توم براك من بعبدا: هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية فهذه الطائفة لبنانية والنتائج الإيجابية تشمل لبنان كله
آخر الأخبار
2025-08-18
الموفد الأميركيّ توم براك من بعبدا: هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية فهذه الطائفة لبنانية والنتائج الإيجابية تشمل لبنان كله
0
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
0
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
0
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
0
أخبار لبنان
2025-07-31
وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
2025-07-31
وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701
0
خبر عاجل
03:07
وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء
خبر عاجل
03:07
وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء
0
فنّ
2025-08-18
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
فنّ
2025-08-18
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
0
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
0
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
0
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
0
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
3
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
4
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
8
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
