سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحرّ مع حصرية السلاح بيد الدولة ومع امتلاك الجيش اللبناني لهذا السلاح.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "موقفنا واضح ونحن مع حصرية السلاح ومع الدفاع عن لبنان ومع امتلاك الجيش اللبناني لهذا السلاح وليس تلفه. وهذا السلاح له أثمان أخرى نريدها للبنان ومنها حل ملف النازحين السوريين وموضوع اللاجئين الفلسطينيين...".

وفي ملف كازينو لبنان، قال النائب سيزار أبي خليل: "الملف فارغ ولا شيء على المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري وتبيّن أن الملف مفبرك ورولان سيخرج بطلا sooner or later".