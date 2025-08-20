أخبار
رسامني استقبل السفير الصيني واستفسر عن موعد وصول هبة الباصات
أخبار لبنان
2025-08-20 | 05:09
رسامني استقبل السفير الصيني واستفسر عن موعد وصول هبة الباصات
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى لبنان شن شواندونغ، في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أثار الوزير رسامني موضوع الهبة الصينية المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام في لبنان، مستفسرا عن موعد وصولها إلى لبنان من أجل إدخالها حيّز الخدمة في أقرب وقت ممكن.
من جهته، عرض السفير الصيني "مجموعة من المبادرات التي تعكس التزام بلاده بدعم لبنان، بهبات إضافية تتعلق بمشاريع البنى التحتية والطرقات، إلى جانب دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات الفنية".
ورحب الوزير رسامني بهذه المبادرات، مقدرا "دور الصين في دعم لبنان في مجالات النقل والبنى التحتية". وأكد أنّ الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية كل الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المشاريع ووضعها في الإطار العملي.
أخبار لبنان
ايز رسامني
لبنان
الصين
هبة
الباصات
