بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد

أخبار لبنان

2025-08-20 | 05:11
أخبار لبنان
2025-08-20 | 05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، بعد اجتماع موسع مع أصحاب المولدات وممثلين لوزارات الطاقة، الداخلية، والبيئة، في حضور الأجهزة الأمنية، مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه عن أبرز مخرجات اللقاء.
وأكد الوزير بساط أن الاجتماع كان "إيجابيًا وفعالًا"، مشددًا على أن "موضوع المولدات ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمس كل بيت وكل مواطن"، مضيفًا: "هذا ليس مجرد ملف اقتصادي فقط بل ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن".
وأوضح أن "المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبناها دولة رئيس الحكومة نواف سلام شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم الرقم 31/2025 الصادر عنه الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية".
وشدد على أن "التعميم يلزم أصحاب المولدات التزام التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة"، قائلًا: "هذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا. كما نص التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، وهذا الإجراء لم يعد خيارًا بل اصبح إلزامًا قانونيًا وأخلاقيًا. كما ينص التعميم، "في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص."
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير بساط أن "هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك"، مؤكدًا أن "نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع". وشدد على "منح مهلة 45 يومًا لالتزام التعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع".
وأكد أن "هذه الخطوة جزء من قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها ليس فقط على الحدود والمرافىء، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن"، مشددًا على أن "الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد."
وشدد الوزير على أن التزام التعميم يأتي أولًا، وهو الاهم، والمطالب تناقش بعد الالتزام.
أخبار لبنان
إجتمع
أصحاب
المولدات
وممثلين
الوزارات
المعنية:
الهدف
إعادة
الثقة
بالدولة
ومؤسساتها
وتأكيد
دورها
الضابط
للإقتصاد
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
0
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
0
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
0
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
أخبار لبنان
03:21
الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما
0
أخبار لبنان
2025-07-31
وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
2025-07-31
وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701
0
خبر عاجل
03:07
وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء
خبر عاجل
03:07
وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء
0
فنّ
2025-08-18
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
فنّ
2025-08-18
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
0
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
0
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
0
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
0
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
0
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
3
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
4
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
8
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
