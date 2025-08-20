أخبار
حيدر عرض مع كلاوس وضع الفلسطينيين في لبنان واستمع لمطالب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

أخبار لبنان
2025-08-20 | 05:54
مشاهدات عالية
حيدر عرض مع كلاوس وضع الفلسطينيين في لبنان واستمع لمطالب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة
0min
حيدر عرض مع كلاوس وضع الفلسطينيين في لبنان واستمع لمطالب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم المدير العام لشؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دورثي كلاوس والمستشار الاقليمي للأنشطة العمالية – المكتب الاقليمي للدول العربية مصطفى سعيد.

وأوضحت كلاوس بعد الاجتماع أن "البحث تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لجهة امكانية إيجاد فرص عمل جديدة تسمح لهم بتحسين ظروفهم وفق القوانين اللبنانية والأطر التشريعية التي تحكم وجودهم في لبنان".

وأشادت كلاوس "بانفتاح الوزير حيدر وأدائه المميز لإيجاد فرص عمل للشباب من الخريجيين الفلسطينيين بما يجعلهم يتمتعون بكل حقوقهم".

ثم استقبل وفدًا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة المنسق العام للاتحاد الأب يوسف نصر.

وقد سلم الوفد الوزير حيدر كتابًا تضمن مطالب الاتحاد الآيلة الى تحسين اوضاع المعلمات والمعلمين بشكل عام ومن بينهم الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، واشتراكاتهم في المدارس الخاصة لصندوق الضمان الاجتماعي.

وتمنى الاتحاد في كتابه العمل على استصدار مرسوم خاص من مجلس الوزراء يحدد فيه الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراكات الشهرية لصندوق الضمان اسوةً بقطاعات خاصة أخرى.

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:08

هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة

LBCI
اقتصاد
08:49

عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
08:08

سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
07:53

العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
06:15

البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب

LBCI
أخبار لبنان
05:11

بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
03:16

كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة

LBCI
أخبار لبنان
03:13

البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين

LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

