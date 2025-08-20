حيدر عرض مع كلاوس وضع الفلسطينيين في لبنان واستمع لمطالب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم المدير العام لشؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دورثي كلاوس والمستشار الاقليمي للأنشطة العمالية – المكتب الاقليمي للدول العربية مصطفى سعيد.



وأوضحت كلاوس بعد الاجتماع أن "البحث تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لجهة امكانية إيجاد فرص عمل جديدة تسمح لهم بتحسين ظروفهم وفق القوانين اللبنانية والأطر التشريعية التي تحكم وجودهم في لبنان".



وأشادت كلاوس "بانفتاح الوزير حيدر وأدائه المميز لإيجاد فرص عمل للشباب من الخريجيين الفلسطينيين بما يجعلهم يتمتعون بكل حقوقهم".



ثم استقبل وفدًا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة المنسق العام للاتحاد الأب يوسف نصر.



وقد سلم الوفد الوزير حيدر كتابًا تضمن مطالب الاتحاد الآيلة الى تحسين اوضاع المعلمات والمعلمين بشكل عام ومن بينهم الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، واشتراكاتهم في المدارس الخاصة لصندوق الضمان الاجتماعي.



وتمنى الاتحاد في كتابه العمل على استصدار مرسوم خاص من مجلس الوزراء يحدد فيه الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراكات الشهرية لصندوق الضمان اسوةً بقطاعات خاصة أخرى.