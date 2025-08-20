بهاء الحريري: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية ملحة

إنّ تجديد ولاية قوات #اليونيفيل في الجنوب يمثّل ضرورة وطنية ملحّة لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة #الجيش_اللبناني على أداء مهامه. نحن نؤكد على وجوب التمديد الكامل للولاية حتى آب 2026، لما لذلك من أهمية في استمرار دور هذه القوة الدولية كعامل توازن وحماية في ظل التحديات الراهنة. وجود…
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 20, 2025
