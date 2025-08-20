محفوض: العودة إلى تعليم لمدة خمسة أيام هي الحل الأنسب

علق نقيب المعلمين نعمة محفوض على قرار وزيرة التربية، معتبرًا ان العودة الى التعليم لمدة أربعة أيام أسبوعيًا لا تتيح إنجاز المنهج الكامل، ولا يمكن بناءً عليه العودة إلى منهاج ما قبل عام 2019.



وقال محفوض في بيان صادر عنه إن العودة إلى تعليم لمدة خمسة أيام هي الحل الأنسب، مشيرًا الى ضرورة التجاوب مع مطالب الاساتذة في التعليم الرسمي بتحسين الرواتب.