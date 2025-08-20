في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان في بيان، أنه "تم في مرفأ بيروت اليوم تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي".



وأشار البيان الى أن "الهدف من هذا الدعم تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على الوصول إلى المزيد من المناطق وخدمة عدد أكبر من المجتمع، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم الأمنية، والمساعدة في ترسيخ الثقة بين الناس والمؤسسات العامة".