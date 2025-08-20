أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
2025-08-20 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان في بيان، أنه "تم في مرفأ بيروت اليوم تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي".
وأشار البيان الى أن "الهدف من هذا الدعم تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على الوصول إلى المزيد من المناطق وخدمة عدد أكبر من المجتمع، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم الأمنية، والمساعدة في ترسيخ الثقة بين الناس والمؤسسات العامة".
وقال قائد وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي العميد جان عواد: "يساهم هذا الدعم في سد بعض الثغرات الأساسية، حي سيستفيد منه 17 مركزاً، بما يعزّز قدرتها على التحرك، ويوسّع نطاق حضورها الميداني، ويتيح لها الاستجابة لاحتياجات المجتمعات بسرعة وفعالية أكبر".
بدوره، قال القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي: "يعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الدعم استثماراً عملياً في استقرار لبنان وأمن شعبه".
وأضاف: "يأتي ضمن برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، يهدف إلى تعزيز قدرة لبنان على التعافي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها البلاد".
وأشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريده إلى أن "هذا الدعم يشكّل جزءاً من التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوسع لتعزيز السلم في لبنان". وقال: "من خلال تعزيز الخدمة الشرطية، نساهم في ترسيخ السلامة والثقة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها والحفاظ على الاستقرار".
أخبار لبنان
مرفأ بيروت
آليات
الدرك
قوى الأمن
الاتحاد الأوروبي
التالي
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
فرعية اللجان ناقشت تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-23
تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
أمن وقضاء
2025-06-23
تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
0
أمن وقضاء
2025-08-04
قوى الأمن تكرّم شهداء انفجار مرفأ بيروت
أمن وقضاء
2025-08-04
قوى الأمن تكرّم شهداء انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-08-05
وضع إكليل من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-08-05
وضع إكليل من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
2025-07-03
فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي
أخبار دولية
2025-07-03
فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
أخبار لبنان
09:08
هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة
0
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
اقتصاد
08:49
عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها
0
أخبار لبنان
08:26
فرعية اللجان ناقشت تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أخبار لبنان
08:26
فرعية اللجان ناقشت تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:44
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك
أخبار دولية
00:44
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك
0
عالم الطبخ
2025-08-19
شاورما اللحمة... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-19
شاورما اللحمة... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
صحف اليوم
2025-08-19
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
2025-08-19
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
0
أخبار دولية
01:58
سانا: وزير الخارجية السوري إلتقى وفدًا إسرائيليًا في باريس لبحث خفض التصعيد
أخبار دولية
01:58
سانا: وزير الخارجية السوري إلتقى وفدًا إسرائيليًا في باريس لبحث خفض التصعيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
08:08
سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
أخبار لبنان
07:53
العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
07:06
جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس
0
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
أخبار دولية
06:15
البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب
0
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
أخبار لبنان
05:11
بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد
0
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
أخبار لبنان
03:16
كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة
0
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
3
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
4
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
8
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More