هاشم للـLBCI: بري متمسك بوجود قوات "اليونيفيل"... وأعتقد أن وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة

أكد النائب قاسم هاشم أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قوات "اليونيفيل" واضح أنه متمسك بوجودها، لافتا الى أنها أقامت علاقات اجتماعية مع الجنوبيين على مدى انتشارها وأن التعرض لها مرفوض بأي شكل من الأشكال.



وقال قاسم في حديث للـLBCI: "أعتقد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة ولننتظر خطة الجيش لحصر السلاح".



ولفت الى أن هناك تقصيرا من الجانب اللبناني في ملف مزارع شبعا، مشيرا الى أن لبنان لديه كل الوثائق التي تثبت لبنانيتها، مبديا خشيته من أن يطلب الاميركي من سوريا تبني هوية المزارع لتوطيد العلاقة معها والتخلص من المقاومة.



وقال: "ما يحصل اليوم في سوريا لم يحصل يوما وهذا أمر خطير والقانون اللبناني واضح في كيفية التعاطي مع ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".