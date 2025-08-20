سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الكبيرة، السيناتور الأميركي ماركواين مولين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والوفد النيابي المرافق له، الذي يزور لبنان في إطار جولة إقليمية.واطلع الوفد من الرئيس سلام على "القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة".وأكد الرئيس سلام أن "زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالا وعتادا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أهمية التجديد لقوات اليونيفيل، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية".وجدد تأكيده "ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى".كما تم التطرق إلى "العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية".وشدد سلام على "أهمية وحدة سوريا واستقرارها".