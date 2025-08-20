غوركا: يجب إيجاد طريقة لمساعدة الرئيس عون حتى يستطيع لبنان أن ينمو مجدداً

أعلن المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي سيباستيان غوركا، أنه يجب إيجاد طريقة لمساعدة رئيس الجمهورية جوزاف عون حتى يستطيع لبنان أن ينمو مجدداً كما يجب.



وجاء كلام غوركا في خلال ندوة نظمها مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد هادسن.