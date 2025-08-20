بهاء الحريري: لضرورة إعلاء قيم الاعتدال والحوار واحترام التعددية في منطقتنا

إنني، ومن موقعي الوطني والعروبي، أؤكد مجدداً على قناعتي الراسخة بضرورة إعلاء قيم الاعتدال والحوار واحترام التعددية في منطقتنا، وهو ما شددت عليه دائماً في كل لقاءاتي في #لبنان، وعلى المستوى الإقليمي والدولي.



وفي هذا السياق، أجدّد موقفي المؤيد للقيادة السورية، وعلى رأسها فخامة… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 20, 2025

جدّد رجل الأعمال بهاء الحريري موقفه المؤيد للقيادة السورية، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع، مشيرا الى أنه أظهر في هذه المرحلة الحساسة حرصاً على تعزيز التعايش بين مختلف مكونات الشعب السوري الشقيق.ولفت الحريري الى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي إلى دمشق ولقاءه الرئيس الشرع شكّلت علامة مضيئة ورسالة عميقة في معناها، تؤكد أن سوريا كانت وستبقى أرضاً جامعة لكل أبنائها على اختلاف طوائفهم ومشاربهم.وقال: "إنني، ومن موقعي الوطني والعروبي، أؤكد مجدداً قناعتي الراسخة بضرورة إعلاء قيم الاعتدال والحوار واحترام التعددية في منطقتنا، وهو ما شددت عليه دائماً في كل لقاءاتي في لبنان، وعلى المستوى الإقليمي والدولي".وأضاف: "ما يجمعنا كسوريين ولبنانيين، وكأشقاء في هذه المنطقة، أكبر من كل الظروف العابرة، فالإيمان بالعيش المشترك، والتمسك بالهوية الجامعة، والحرص على الاستقرار، هي ثوابت لا تتغير، ومبادئ أعيشها كقناعة دائمة ووجدانية قبل أن تكون موقفاً سياسياً".وتمنى الحريري دوام الاستقرار والأمان للشعب السوري العزيز بجميع مكوناته، وأن تبقى سوريا موحدة، منيعة، وحاضنة للتنوع، معتبرا أن قوة سوريا هي ركيزة قوة المشرق العربي كله.