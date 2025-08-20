بهاء الحريري: لضرورة إعلاء قيم الاعتدال والحوار واحترام التعددية في منطقتنا

إنني، ومن موقعي الوطني والعروبي، أؤكد مجدداً على قناعتي الراسخة بضرورة إعلاء قيم الاعتدال والحوار واحترام التعددية في منطقتنا، وهو ما شددت عليه دائماً في كل لقاءاتي في #لبنان، وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أجدّد موقفي المؤيد للقيادة السورية، وعلى رأسها فخامة…
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 20, 2025
