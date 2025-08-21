أخبار
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود

أخبار لبنان
2025-08-21 | 02:26
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود

افتتح السفير البريطاني هايمش كاول في الزهراني أمس منشأة الجيش اللبناني للتدريب المطورة حديثًا.  

وأعلن بيان للسفارة أنه تم تجديد هذه المنشأة بدعم من صندوق الأمن المتكامل التابع للحكومة البريطانية، وستستخدم كمركز تدريب حيوي لتعزيز جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في جنوب لبنان. كما قدمت المملكة المتحدة ألف مجموعة من معدات الحماية الشخصية لحماية الجنود أثناء أداء مهامهم الحيوية.

وحضر السفير كاول مراسم الافتتاح إلى جانب ‏قائد فوج التدخل الثاني والملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث ونائب رئيس صندوق الأمن المتكامل البريطاني جايمس باربر ومسؤولة البرنامج سارة قرنفل.

وكانت كلمة للسفير كاول قال فيها: "يشرفني أن أفتتح منشأة التدريب المطورة حديثًا في الزهراني – وهي دليل على شراكتنا المستمرة ورؤيتنا المشتركة من أجل لبنان أكثر أمانًا. بات دور الجيش اللبناني أكثر أهمية من أي وقت مضى في حماية لبنان وشعبه".

وأضاف: "يهدف دعمنا إلى تعزيز قدرة الجيش على الصمود، وتلبية حاجاته من البنية التحتية الحيوية، وتمكين وجوده الدائم والمستدام في جنوب لبنان. تلتزم المملكة المتحدة دعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتقف جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني والوطن الذي يحميه".

وأشار البيان إلى أنه "منذ العام 2024، التزمت المملكة المتحدة تقديم أكثر من 17 مليون جنيه استرليني لدعم انتشار الجيش بما في ذلك في جنوب لبنان، ما يعزز دوره كقوة عسكرية شرعية وحيدة للدولة اللبنانية ويقوي قدرته على الصمود في كافة أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن "منشأة التدريب الجديدة تعد امتدادًا لأكثر من عقد من الدعم البريطاني. فمنذ عام 2013، عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع أفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة على الحدود مع سوريا، ومكافحة التهريب، وحماية المجتمعات المحلية".

LBCI
أخبار لبنان
05:16

زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها

LBCI
أخبار لبنان
05:08

مخزومي: إستهداف السعودية إعلاميًا وسياسيًا مرفوض ولبنان كان وسيبقى في محيطه العربي

LBCI
أخبار لبنان
04:24

رجي بحث وزكي التمديد لليونيفيل: الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
04:20

النائب غياث يزبك للـLBCI: أكبر ضربة تتعرض لها الحكومة هي إذا تراجعت عن الخطة والسقوف الزمنية التي وضعتها

LBCI
أخبار دولية
2025-04-18

الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على الميناء النفطي في اليمن إلى 74 قتيلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25

دواء قاتل في الاسواق...احذروه

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

بري: لا خوف من حرب أهلية... ولا يمكن تطبيق أي قرار بشأن "حزب الله" طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-21

لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
آخر الأخبار
10:39

سحب فريق من الدفاع المدني اللبناني ع. س. من بحر جونية بعد سقوطه خلال ممارسته بمفرده الـ"Acro-paragliding"

