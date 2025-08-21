أخبار
LBCI
LBCI

الرابطة المارونية: أي إساءة إلى بكركي مرفوضة وتستوجب الإعتذار وعدم التكرار

أخبار لبنان
2025-08-21 | 02:47
الرابطة المارونية: أي إساءة إلى بكركي مرفوضة وتستوجب الإعتذار وعدم التكرار

استنكرت الرابطة المارونية في بيان "ما صدر من كلام غير مقبول في حق البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، الرمز الروحي والوطني اللبناني الكبير، الذي تنبع مواقفه من الحرص الدائم على لبنان دولة المؤسسات والقيم التي يتساوى تحت سقف دستورها وقوانينها جميع اللبنانيين".

واعتبرت أن "أي إساءة في حق بكركي هي إساءة في حق كل لبنان، بجميع طوائفه ورموزه، وهي مرفوضة بكل المقاييس وتستوجب الاعتذار عنها وعدم تكرارها، لأنه وإن كان الاختلاف بالرأي حق، فإن التهويل والتخوين غير محق، لا بل يصل الى مستوى الخطيئة عندما يمس بشخص وحضور قامة لبنانية كبيرة، هي البطريرك الماروني".

ورأت أن "موقف البطريرك يحظى بتأييد وطني، وهو يمثل رأي غالبية اللبنانيين ويأتي في سياق المسار التاريخي للبطريركية المارونية التي كانت في أساس تكوين الدولة وديمومتها".

ودعت الى "الارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر المحيطة بلبنان في هذا المنعطف التاريخي. وبدل الانجرار في الموجة التفتيتية والعصبية البدائية غير الجديرتين بالشعب اللبناني، حري باللبنانيين الالتفاف حول دولتهم ودعمها لتمكينها من حماية جميع أبنائها".

