زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا أنني "شرحت للرئيس عون أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وأكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضممنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات".



وقال: "لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"، آملًا أن "تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة".