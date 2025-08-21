مخزومي: إستهداف السعودية إعلاميًا وسياسيًا مرفوض ولبنان كان وسيبقى في محيطه العربي

الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل الفريق الرافض قيام الدولة، مرفوض ومدان. إن قمة التضليل تكمن في محاولة تشويه إرادة أغلبية ساحقة من اللبنانيين تريد استعادة الدولة دورها وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد، عبر… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 21, 2025

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس": "الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل الفريق الرافض قيام الدولة، مرفوض ومدان. إن قمة التضليل تكمن في محاولة تشويه إرادة أغلبية ساحقة من اللبنانيين تريد استعادة الدولة دورها وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد، عبر ربطها بأي تدخل خارجي. هذه كلها مطالب لبنانية صافية طال انتظارها، أما تحويل الدعم العربي والدولي إلى لبنان إلى تهمة، فقد سقط مع سقوط الكثير من الأوهام والمعادلات. لبنان كان وسيبقى في محيطه العربي، والتحية الدائمة للمملكة العربية السعودية وكل أشقاء وأصدقاء لبنان لدعمهم سيادة لبنان، كي يلعب دوره كعضو فاعل وشريك فعلي في المنطقة، للوصول لحلول دائمة وعادلة بما يؤمن مستقبلًا أفضل، وسلامًا دائمًا للأجيال القادمة".