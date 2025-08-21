مخزومي: إستهداف السعودية إعلاميًا وسياسيًا مرفوض ولبنان كان وسيبقى في محيطه العربي

الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل الفريق الرافض قيام الدولة، مرفوض ومدان. إن قمة التضليل تكمن في محاولة تشويه إرادة أغلبية ساحقة من اللبنانيين تريد استعادة الدولة دورها وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد، عبر…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 21, 2025
