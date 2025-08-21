الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني

أوضح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على رأس وفد من كتلة نواب الحزب أنه "بعد زيارة الرئيس عون وسلام، التقينا بري للتشاور معه ومحاولة التفكير سويا بالحلول وتسهيل عملية اعادة بناء الدولة".وأكد أنه "لدينا أولويتنا، الانتقال من حالة اللادولة الى حالة الدولة والى السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها والمعبر تسليم كل السلاح للدولة".واشار الى "فتح صفحة جددية مبنية على المساواة"، مشددًا على اننا "تحت سقف القانون والدستور وكل هذا الأمر سنحققه بالشراكة مع بعضنا"، رافضًا أي "تهميش للطائفة الشيعية، فهي شريكة ببناء لبنان الجديد وهذا خط أحمر بالنسبة لنا".وقال: "لدينا رمز اسمه بشير شعاره 10452 كلم أي وحدة لبنان، ونحن مسؤولون عن كل لبناني على هذه الارض، لأننا نواب الأمة ومسؤوليتنا حماية كل اللبنانيين وضمان أن يكون الجميع شركاء لبناء لبنان الغد".واضاف: "مددنا يدنا وقلنا بفتح صفحة جديدة في المقابل نسمع التخوين"، مستنكرًا "الكلام عن البطريرك الراعي، وهو مردود لاصحابه وغير مقبول"، مؤكدًا ان "الكلام العالي يضرب كل مساعي الحلول من قبل المعتدلين الذين يحاولون تأمين الانتقال السلس"، معلنًا "الالتزام بسقف الدولة ومجلس الوزراء وخطاب القسم واتفاق وقف اطلاق النار الذي يؤكد بناء الدولة ودولة القانون والمساواة".