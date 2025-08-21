تاتش أطلقت خدمة حجز الأرقام المميزة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخليوي

أطلقت شركة تاتش خدمة حجز الأرقام المميزة حصريًا عبر موقعها الالكتروني www.touch.com.lb وتطبيقها الخليوي، في مسعاها لتسهيل تعامل مستخدمي الاتصالات الخليوية مع خدماتها من جهة، وتعزيز موقعها الرائد في ابتكار الخدمات الرقمية على أنواعها من جهة أخرى، لتصبح متاحة لمشتركيها ولكل راغب بشراء رقم مميز.



وأشار بيان للشركة إلى ان "الأرقام المميزة متوافرة بسبع فئات ووفق الأسعار التالية (غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة):

- بلاتينيوم: خاضع للمزاد العلني (سعر البداية يحدد حسب الرقم)

- دايموند A: 15,000 دولار أميركي

- دايموند B: 7,500 دولار أميركي

- ذهبي: 1,000 دولار أميركي

- فضي: 500 دولار أميركي

- برونزي: 300 دولار أميركي (بالإضافة ألى 7 دولار أميركي في حال كان الخط مدفوع سلفًا)

- كروم: 150 دولار أميركي بالإضافة إلى 7 دولار أميركي في حال كان الخط مدفوع سلفًا).



وبحسب الآلية التي حددتها شركة تاتش، يستطيع أي مستخدم حجز رقم واحد كل 6 أشهر باستخدام هوية أو جواز سفر صالح. ولكل مشترك الحق بالحصول كحد أقصى على 5 أرقام على ألا يتجاوز رقمين من كل فئة. ولدى اختياره الرقم وحجزه، تصله رسالة نصية قصيرة بتأكيد الحجز، وأمامه 7 أيام يتوجه خلالها شخصيًا لشراء الرقم وإلا يلغى حجزه. وفي حال عدم استلام الرقم المحجوز، لا يستطيع المستخدم حجز أي رقم لمدة 6 أشهر. كما لا يمكن نقل ملكية الخط المميز خلال السنة الأولى من إصداره، وبعد مرور عام ينقل الخط المميز الثابت مقابل رسم قدره 10% من السعر الأصلي للرقم.



وكشفت شركة تاتش أنها ستطلق قريبًا خدمة المزاد الالكتروني للأرقام المميزة لإعطاء المستخدمين فرصة المزايدة على مجموعة من الأرقام المميزة ضمن الفئات كلها.