حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة

جدد النائب مروان حمادة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا ثقته "بمسيرة الرئيس عون في ما يخص السيادة والإصلاح".



‏وقال: "لا شك أن معالجة قضية السلاح، وهي قضية عمرها عشرات السنين ليست بالأمر السهل، لكن يجب التأكيد أن الجيش هو للجميع، والمطلوب الانخراط في مؤسسات الدولة واستعادة السيادة ليعود لبنان إلى مكانته الطبيعية".